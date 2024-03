Krystyna Feldman związała się z żonatym aktorem. Na drodze miłości stanęła tragedia. "Robiłam wszystko, żeby go uratować"

Na aktorstwo była niejako skazana – urodziła się 1 marca 1916 roku we Lwowie, w artystycznej rodzinie. Matka była śpiewaczką operową, ojciec aktorem i Krystyna już jako dziecko wiedziała, że również musi trafić na scenę. Najpierw jednak musiała stawić czoła rodzinnej tragedii. Gdy miała trzy lata, jej tato zmarł na cukrzycę, a matka robiła, co mogła, by zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do życia. Na ponowne zamążpójście zdecydowała się dopiero po dekadzie, ale nastoletnia Feldman z ojczymem – surowym wojskowym – nie miała dobrych relacji. To on naciskał, by wysłać pasierbicę do szkoły handlowej, z której ta od razu uciekła. Po maturze zaczęła przygotowywać się do egzaminów na studia aktorskie – tam w komisji zasiadał znajomy jej ojca, który młodej Krystynie od razu zaproponował angaż w teatrze.