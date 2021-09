Krystyna Janda apeluje do TVP. "Po co to więzić?"

Krystyna Janda obecnie przygotowuje się do wystawienia dramatu Czechowa "Wiśniowy sad", który opowiada o upadku rosyjskiej szlachty. W swoim bogatym dorobku artystycznym ma rolę jednej z postaci tej sztuki dla Teatru Telewizji. Niestety nie jest w stanie ponownie jej zobaczyć. Twierdzi, że dziś nikt spoza TVP nie ma do dawnych spektakli dostępu, co boli gwiazdę.