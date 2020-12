Ostatnie godziny Machalicy. "Noc jego śmierci była straszna"

Piotr Machalica zmarł w poniedziałek 14 grudnia w warszawskim szpitalu MSWiA. Dzień wcześniej media obiegła informacja, że aktor trafił tam w ciężkim stanie i walczy o życie. Mimo to nikt, nawet jego bliscy, nie spodziewali się, że śmierć przyjdzie tak szybko. 65-letni aktor od dłuższego czasu miał problemy ze zdrowiem. Chorował na serce, a kilka lat temu przeszedł operację wymiany zastawki w lewym przedsionku. Jak ujawniła w programie "Fakty po faktach" Magda Umer, stan Piotra Machalicy od co najmniej tygodnia był poważny. Aktor najpierw znajdował się pod opieką lekarzy w warszawskim szpitalu na Banacha, a w weekend, kiedy jego stan się pogorszył, z podejrzeniem koronawirusa przewieziono go do szpitala specjalistycznego. Test potwierdził obecność SARS-CoV-2.