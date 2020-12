Wzruszający wpis i wideo. "Jeszcze zaledwie wczoraj dzielnie walczyłeś"

Piotr Machalica zmarł z niedzieli na poniedziałek 14 grudnia. "Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że odszedł tej nocy nasz wielki przyjaciel, kolega, wspaniały Człowiek i cudowny Artysta Piotr Machalica" – poinformowała Krystyna Janda, która wcześniej poinformowała WP, że aktor trafił do szpitala i podłączony jest do respiratora.

Machalica we wrześniu tego roku wziął ślub z Aleksandrą Sosnowską. - Było bajkowo i jestem bardzo szczęśliwy. Takie przypieczętowanie miłości było dla nas ważne - komentował to w "Fakcie".

"Jeszcze zaledwie wczoraj dzielnie walczyłeś dla Siebie, dla Niej, dla Was... Do końca wierzyłam, że wygrasz...Piotruś my tutaj jeszcze w zielone pogramy bez Ciebie...ale gdy nadejdzie czas - znów i tak gramy razem" - napisała Joanna Liszowska.