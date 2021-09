Krystyna Janda stawia sprawę jasno. "Niech oni tu w ogóle nie przychodzą!"

Krystyna Janda rozmawiała ostatnio z serwisem Jastrząb Post, w którym odniosła się m.in. do tempa szczepień w naszym kraju. Przyznała, że wszyscy jej znajomi w Niemczech czy we Francji są od dawna zaszczepieni. Gdy zapytano ją o to, co sądzi o dzieleniu ludzi na zaszczepionych i niezaszczepionych przeciw koronawirusowi, aktorka nie miała wątpliwości, że widzi tylko jedną opcję.