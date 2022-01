Krytykowała rodzinę królewską. Księżniczka spędziła 3 lata w więzieniu

Przez ponad rok księżniczka oraz jej dorosła córka były uznawane za osoby zaginione. Niewiadomo, jaki byłby los kobiet, gdyby nie udało im się przekazać za pośrednictwem prawników i aktywistów wiadomości, która pojawiła się na Twitterze na zweryfikowanym profilu Basmah Bint Saud: "Jestem obecnie przetrzymywana w więzieniu Al-Ha'ir, choć nie postawiono mi żadnych kryminalnych ani jakichkolwiek innych zarzutów. Mój stan zdrowia pogarsza się do tego stopnia, że może to prowadzić do mojej śmierci".