Kryzys u Urbańskiej i Józefowicza? Są ze sobą od lat. Początkowo nie dawano im szans

I dodaje: - Nie jest im łatwo, szczególnie Januszowi, który widzi, że Natasza się oddala. Nie jest to dla nich naturalna sytuacja, bo to on zawsze dowodził. Dzisiaj wszystko wygląda inaczej. Ich związek przechodzi transformację. Natasza ma nadzieję, że po premierze płyty będą mogli razem gdzieś wyjechać. Potrzebują tego, by znów cieszyć się swoją miłością.