Kryzys w małżeństwie Karola Strasburgera? Żona aktora odpowiada

Małgorzata podkreśliła także, że mimo że Karol ma sporo obowiązków zawodowych, całą energię i uwagę skupia na żonie i córce. - Znajduje dzielnie czas na wszystko i choć jest często potwornie zmęczony, jak wielu ludzi ciężko pracujących i godzących obowiązki rodzicielskie, to w tym odpoczynku razem także znajduje ukojenie i szczęście. To prawda - ma gorący okres w życiu zawodowym, ale to rodzina jest dla niego na pierwszym miejscu - podsumowała.