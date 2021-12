Krzesimir Dębski i Anna Jurksztowicz rozwodzą się. "Była wyrozumiałą żoną"

Teraz jednak miarka się przebrała. Kolejny romans artysty z pewną blondynką, wyczerpał cierpliwość jego żony. Dokumenty rozwodowe są już w sądzie. W rozmowie z "Na Żywo" przyjaciółka Jurksztowicz zdradziła: - Rozwód z orzeczeniem o winie w przypadku nieślubnego dziecka i licznych zdrad, które nietrudno udowodnić, jest oczywisty. Ale ze względu na finanse na pewno będzie się ciągnął. A Anna, choć wygląda świetnie, jest już wykończona psychicznie. Gdy dzieci wyfrunęły z gniazda, chciała zawalczyć o siebie. Wydała płyty "Jestem taka sama" oraz "Dziękuję, nie tańczę", "21 live", stare przeboje w nowych aranżacjach i zamierzała zajmować się tym, co kocha, czyli muzyką. Tymczasem musi zbierać siły do długiej batalii. Była tolerancyjną żoną, rozumiała, że artysta musi mieć odrobinę wolności, swój własny świat, do którego nie zamierzała się wtrącać. Teraz płaci za to wysoką cenę.