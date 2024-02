Krzysztof Chamiec był ulubieńcem krytyków i bożyszczem kobiet. Poza sceną odsłaniał mroczne oblicze

Szybko się okazało, że ma i talent, i prezencję, i charyzmę; oczarował widzów oraz krytykę, a reżyserzy chętnie zapraszali go do następnych projektów. Przed kamerami zadebiutował w 1961 r. w "Komediantach" i potem już regularnie zarzucano go propozycjami – a za swoje występy zgarniał kolejne nagrody.