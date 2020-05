Elżbieta Jaworowicz ma pomóc Laurze Łącz. Aktorce grozi utrata całego życiowego dorobku

Laura Łącz jest w trudnej sytuacji od siedmiu lat. Aktorka kupiła mieszkanie, zapłaciła pełną cenę, ale nie mogła się doprosić sprzedawcy, by ten podpisał akt notarialny. Firma Dolcan, od której kupowała mieszkanie, upadła. Zdaniem sądu Łącz nie ma prawa do kupionego domu, a wspomniany akt notarialny był jedynym brakującym dokumentem.

Z pomocą ruszyła Elżbieta Jaworowicz. Dziennikarskie śledztwo odkryło, że problemy po transakcjach z firmą Dolcan ma nawet kilkaset osób, a problemy Łącz "pchnęły aferę do przodu". - Poprosiła mnie o to pani Laura, której przykład jest dowodem na to, że tego rodzaju sprawy i problemy spotykają wszystkich. Zarówno zwykłych młodych ludzi, którzy budowali swoje życie na osiedlach firmy Dolcan, jak i nawet tak znakomite i znane osobistości jak Laura Łącz - mówiła dziennikarka "Plejadzie".