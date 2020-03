Krzysztof Chromiński zaoferował pomoc. Aktor będzie dokarmiać potrzebujących w czasie pandemii koronawirusa

Krzysztof Chromiński, aktor kojarzony m.in. z filmem Patryka Vegi "Polityka", zaoferował pomoc potrzebującym w czasie pandemii koronawirusa . Zauważył, że w teraz wielu ludzi może tracić pracę i środki do życia, przez co mogą nie być pewni, czy będą mieli za co zjeść i wyżywić rodzinę. Dlatego zaproponował, że może przygotowywać posiłki lub przekazać odpowiednie produkty.

"Jeśli martwisz się o to, że ty lub twoje dziecko nie może zjeść śniadania lub obiadu, napisz do mnie bez strachu, poczucia winy lub wstydu. Zrobię co w mojej mocy, aby pomóc. Gotowany posiłek, pudełko płatków, mleko, chleb, cukier, dżem, cokolwiek by nie było, dołożę wszelkich starań, aby pomóc" - zadeklarował w poście na Facebooku.