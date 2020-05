Krzysztof Cugowski nie narzeka na wstrzymanie koncertów. Ma spore oszczędności

Krzysztof Cugowski przez ponad 40 lat współtworzył razem z Romaualdem Lipką i Tomaszem Zeliszewskim zespół Budka Suflera. Wskutek waści grupa zawiesiła działalność w 2014 r., po czym pięć lat później wrócili do grania z nowym wokalistą Robertem Żarczyńskim.

- Nie ukrywam, że chyba dużo gram. W ubiegłym roku zagrałem blisko sto koncertów, więc to jest liczba makabryczna. Zaplanowaliśmy, że w tym roku będzie trochę spokojniej. Co prawda nie planowaliśmy pandemii, ale planowaliśmy ograniczenie tego. Myślę, że w związku z tym średnia mi wyjdzie jakaś przyzwoita - powiedział w programie "Gwiazdy bez maski".

- W związku z tym, że pracuję bardzo wiele lat, moja sytuacja jest trochę lepsza, bo ja mogę prawdopodobnie dłużej nie grać i jakoś przeżyję. Natomiast jeśli chodzi o młodszych kolegów, to są kłopoty i wszyscy, z którymi się spotykam, o tym mówią - przyznał.

Mimo to Krzysztof Cugowski twierdzi, że wciąż nie może sobie pozwolić na przejście na emeryturę. Choć teraz z przyjemnością odpoczywa od koncertowania, nie ma wątpliwości, że wróci na scenę, aby utrzymać rodzinę. Ostatnio do domu wrócił najmłodszy syn, który na co dzień studiuje w Wielkiej Brytanii.