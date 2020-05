Cugowski boi się o najmłodszego syna. Wszystko przez koronawirusa

Do tej pory jego ojciec pękał z dumy. Choć tęskni, cieszy się, że 22-latek poszedł swoją drogą i spełnia marzenia na emigracji. Ostatnio jednak wydarzyło się coś, co zmąciło jego spokój.

- Syn wrócił do domu na początku marca, krótko przed tym, jak epidemia koronawirusa zaczęła zbierać to śmiertelne żniwo. Widząc, jak niebezpieczna jest sytuacja w Anglii, postanowił zostać w Polsce. Nawet nie chcę myśleć, co bym przeżywał, gdyby junior został w Winchester. Jeśli zachorowałby, to nie miałbym z nim kontaktu, tak jak Kasia Kowalska ze swoją córką - powiedział Cugowski na łamach "Na Żywo".