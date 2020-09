Krzysztof Gojdź ostro o polskim "żywym kenie". Padły mocne porównania

Najsłynniejszy w Polsce lekarz medycyny estetycznej, z którego usług korzysta wiele polskich gwiazd, kilka lat temu wyprowadził się na Florydę. Choć Krzysztof Gojdź właśnie tam postanowił robić karierę, nie zamierza odmawiać sobie prawa głosu na temat tego, co dzieje się w jego ojczyźnie.

Krzysztof Gojdź jako specjalista jest zatrwożony tym, co zrobili mu lekarze.

"Do części tych kolegów i koleżanek lekarzy i kosmetologów, którzy się zapomnieli: nie róbcie krzywdy dziewczynom i też jak widać... chłopakom!" - grzmiał lekarz na swoim profilu na Facebooku.

"Nauczcie się dobrego fachu - tylko nie w Polsce w tych dramatycznych szkółkach medycyny estetycznej. Tam was niczego dobrego nie nauczą. Ten poziom “nauczania” w Polsce jest wyjątkowo płytki. To reprezentanci tych szkół bronili kiedyś słynnej dupy pawiana, bo utożsamiali się z tą robotą. To oni reprezentują ten poziom. Z daleka od nich" - dodał wzburzony.