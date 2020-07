Krzysztof Gojdź cieszy się, że nie mieszka w Polsce. "Współczuję wam żyć w takim kraju"

Gwiazdy głosują. Każdy kandydat na prezydenta ma mocne wsparcie celebrytów

Na Instagramie napisał: "Dziś budzę się przeszczęśliwy w swoim świecie, w moim Miami Beach na Florydzie. Słońce, palmy, ocean... i uśmiech, mnóstwo uśmiechu. Świecie bez zawiści, prostactwa, opluwania i szczucia jednych na drugich. Świecie prawdziwej tolerancji, akceptacji i uśmiechniętych ludzi. Bo jedyną zawiść jaką można doświadczyć to tylko od 'rodaków'. Nie mam słów, aby opisać, co dziś myślę o Polakach i o Polsce. Współczuję wam żyć w takim kraju..." – zaczął.

Chirurg skierował słowa do młodych ludzi, by nie bali się opuszczać Polski: "Apeluję do młodych, ambitnych ludzi: wyjeżdżajcie tam, gdzie będziecie mogli realizować i spełniać swoje ambicje i marzenia. Polska to nie jest kraj dla was! Nie traćcie czasu. Zmieniajcie swoje życie. ŻYJCIE. PEŁNIĄ ŻYCIA. TERAZ. Nie czekajcie kolejne 5 lat na zmianę. Szkoda życia!"