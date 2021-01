Gojdź sprzedaje swój apartament. Za ile? Lepiej usiądźcie

Krzysztof Gojdź to najsłynniejszy w Polsce lekarz medycyny estetycznej, z którego usług korzysta wiele polskich gwiazd. Kilka lat temu wyprowadził się na Florydę i do dziś nie pożałował tej decyzji. Uważa, że przeprowadzka za ocean pomogła mu rozwinąć skrzydła . To właśnie tam, w Miami, otworzył swój gabinet i zamieszkał w luksusowym apartamencie z bajecznym widokiem . Warto dodać, że lekarz ma również swój kąt na Manhattanie w Nowym Jorku. Nic więc dziwnego, że postanowił sprzedać mieszkanie w Warszawie, skoro w Polsce bywa tylko kilka razy w roku, to Stany Zjednoczone są jego domem.

Do dyspozycji Gojdzia, tak jak dla wszystkich mieszkańców budynku, pozostaje tzw. strefa relaksu. W jej skład wchodzi m.in. pokój do masażu, siłownia, sauna i jacuzzi. Mało tego, gdy tylko któryś z sąsiadów ma jakikolwiek problem, zwraca się do konsjerża. To właśnie on zamawia mieszkańcom taksówki i kwiaty, rezerwuje loty, a nawet pomoże w poszukiwaniach odpowiedniej opiekunki do dziecka.