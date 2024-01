Krzysztof Hołowczyc żonę poznał, gdy miał 16 lat. Danuta do dziś jest jego największym wsparciem

Krzysztof Hołowczyc nie ma żadnych wątpliwości co do swojego życia u boku ukochanej od nastoletnich lat kobiety. W rozmowie z "Vivą" opowiedział: "Każdego dnia budzę się szczęśliwy, słońce świeci, moja rodzina dobrze funkcjonuje. Kiedyś nie widziałem, że jest drugie życie. To prawda. Byłem bezwzględnym skurwysynem, który miał tylko jeden cel - osiągnąć sukces. Ale w końcu zdałem sobie sprawę, że zaczynam być samotny. Że staję się smutnym człowiekiem, od którego ludzie się odwracają. Dzięki mojej żonie zacząłem dostrzegać świat".