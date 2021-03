Krzysztof Ibisz o swoich zaręczynach: "Chcieliśmy to zachować dla siebie"

- Nie wiem, jak to się stało, że wszyscy dowiedzieli się o naszych zaręczynach. Nie mówiliśmy nic o tym, że jesteśmy parą. Udało nam się prawie rok to "ukrywać". Wiedzieli tylko nasi bardzo bliscy znajomi. Być może jakiś bliski znajomy powiedział dalszemu znajomemu i gdzieś tak dotarło to do portali. Mieliśmy nadzieję, że to będzie tylko sferą naszego życia prywatnego. Nadzieje były złudne. Skoro to wyszło, to ciężko zaprzeczać - wyznał Ibisz w rozmowie z Pomponikiem.