Krawczyk tęskni za synem. "Widuję się z nim wtedy, kiedy on na to pozwala"

Artysta miał zmasakrowaną twarz i liczne złamania. Znacznie poważniejszych obrażeń doznał Krzysztof junior. Przez długi czas był nieprzytomny, miał stłuczenie pnia mózgu, złamaną nogę, rękę i szczękę. Wszystko to sprawiło, że do końca życia musi przyjmować leki, bo cierpi na padaczkę.

Idealną okazją do spotkania obu panów mają być zbliżające święta Bożego Narodzenia. Choć wokalista bardzo chciałby zobaczyć się z synem, nie wie, czy będzie to możliwe.

- To dorosły mężczyzna, ale ciągle ma chyba jeszcze żal o to, że rozstałem się z jego matką. (...) To moje jedyne dziecko i widuję się z nim wtedy, kiedy on na to pozwala - wyznał Krawczyk.