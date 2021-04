Krzysztof Krawczyk długo żył na krawędzi. "Nie zawsze zachowywałem się, jak Bóg przykazał"

Krzysztof Krawczyk nie żyje. W pamięci milionów Polaków pozostanie jako wspaniały piosenkarz, wykonawca wielu hitów, który trafiał w gusta starych i młodych. Ale Krzysztof Krawczyk to ktoś więcej niż gwiazda estrady. To człowiek, który będąc na świeczniku, nigdy nie udawał idealnego ojca, męża, człowieka bez skazy.

- Umiał przyznać się do swoich słabości, takich jak uzależnienie od leków, źle trafione inwestycje, rozstanie a potem powrót do żony. Nie udawał, że nie było porażek - one były, a on potrafił spojrzeć prawdzie w oczy i podnieść się po nich. Ktoś taki staje się po prostu wiarygodny – mówił w rozmowie z WP Andrzej Mańkowski, autor dramatu i reżyser spektaklu pt. "Być jak Krzysztof Krawczyk".