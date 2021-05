Krzysztof Krawczyk nie zapisał nic synowi? Marian Lichtman o testamencie artysty

Do sprawy odniósł się także Marian Lichtman, który przyznał, że nie wiedział, że sporządzono więcej niż jeden testament. Nie może również uwierzyć w to, że Krzysztof Krawczyk nie zostawił niczego swojemu synowi. - Krzysztof był człowiekiem wrażliwym, kochał swojego syna i nigdy w życiu nie dałby krzywdy zrobić synowi. Nie wierzę w to, że dla młodego nic nie było - wyjaśnił.