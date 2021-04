Ojciec Krawczyka był dużo starszy od żony. Nie dożył sukcesu syna

Wkrótce stanęli na ślubnym kobiercu i doczekali się pierwszego syna, Krzysztofa (ur. 1946). Najpierw cała rodzina mieszkała w Katowicach, ale ze względu na kolejne angaże Januarego, Krawczykowie przeprowadzali się do Białegostoku, a później Poznania. To tam mały Krzyś zaczął się uczyć w szkole muzycznej.

Na szczęście los się do niego uśmiechnął i już w latach 60. odniósł wielki sukces z Trubadurami. Później jako artysta solowy miewał wzloty i upadki, ale zyskał status jednej z największych gwiazd polskiej estrady. Mama Lucyna była tego świadkiem, ale nie tylko. To ona pilnowała, by Krzysztof płacił regularne składki do ZUS-u, gdy on nie myślał o przyszłości. Dzięki temu, jak sam mówił, miał "bardzo dobrą emeryturę" (przed śmiercią ok. 2 tys. zł na rękę).