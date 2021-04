Miał bardzo dobrą emeryturę. "Ja tych pieniędzy nie oglądałem"

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia w wieku 74 lat. Był emerytem, który do samego końca snuł plany o kolejnych nagraniach i powrocie na scenę. Wcale nie po to, by się wzbogacić. Z wysokości pobieranej emerytury był zadowolony, choć jak się okazuje, świadczenie mieściło się w średniej krajowej. I jak sam przyznał, nie oglądał tych pieniędzy.

Krzysztof Krawczyk miał ok. 2 tys. zł emerytury. To średnia krajowa