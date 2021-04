Krzysztof Krawczyk spisał testament już 10 lat temu. Tak podzielił majątek

5 kwietnia 2021 r. zmarł Krzysztof Krawczyk. Artysta od dawna zmagał się z problemami zdrowotnymi. Niedawno cierpiał na COVID-19 i przebywał w szpitalu, gdzie prosił fanów o modlitwę. Ale tuż przed Wielkanocą wyszedł do domu i prosił, by się o niego nie martwić. Niestety była to cisza przed burzą. W poniedziałek zaczął tracić przytomność i choć szybko trafił do szpitala, to nie można już było mu pomóc.