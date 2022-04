Krzysztof Krawczyk zmarł rok temu. Żona wciąż nie może pogodzić się ze stratą

Krzysztof Krawczyk trafił do szpitala w marcu 2021 r. z powodu zarażenia koronawirusem. Wyszedł na początku kwietnia – w sam raz na święta Wielkiejnocy. Niestety dokładnie rok temu, 5 kwietnia 2021 r. około południa Krzysztof Krawczyk zasłabł w swoim domu. Karetka przewiozła go do szpitala w Łodzi, ale lekarze nie byli w stanie mu pomóc. Krawczyk zmarł o 15:05 w wieku 74 lat.