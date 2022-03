Krzysztof Krawczyk zmarł niemal rok temu. Ewa i Krzysztof Junior wreszcie się pogodzą?

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia. Śmierć artysty była szokiem dla jego najbliższych, ale też dla fanów piosenkarza. Krawczyk od dawna miał problemy ze zdrowiem, jednak nikt nie podejrzewał, że komplikacje pozbawią go życia. Gwiazdor trzy dni wcześniej opuścił szpital, gdzie był leczony ze względu na zakażenie koronawirusem. COVID-19 plus otyłość i choroby serca to było dla organizmu Krawczyka za dużo.