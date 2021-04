Krzysztof Krawczyk zostanie uhonorowany w Łodzi. Otrzyma własną ławeczkę

Krawczyk od wielu lat mieszkał w Grotnikach pod Łodzią i choć zwiedził wiele pięknych miejsc na świecie, to właśnie tam czuł się jak w domu. - Zawsze kochałem Łódź, tu się wychowałem. Łódzka publiczność była mi zawsze bardzo bliska. Uważam, że to jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie, z wyjątkową atmosferą i unikatową architekturą - mówił w jednym z wywiadów.

Również Łódź postanowiło odwzajemnić to uczucie i uhonorować zmarłego artystę. - Pomnikowy ślad po Krzysztofie stanie też w jego ukochanej Łodzi na ulicy Piotrowskiej. Tam są upamiętnieni ludzie związani z miastem. Ileż to razy siadaliśmy na ławeczce z Julianem Tuwimem albo graliśmy na fortepianie z Arturem Rubinsteinem! Zatem łodzianie będą mogli śpiewać do mikrofonu z Krzysztofem Krawczykiem - powiedział niedawno Andrzej Kosmala w rozmowie z "Super Expressem".