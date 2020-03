Krzysztof Penderecki nie żyje. Ludzie ze świata muzyki wspominają: "Był geniuszem"

- To była jedna z największych postaci w dziejach muzyki. Osoba, która czuje się odpowiedzialna za najważniejsze rzeczy, które szły za sobą, za duże gesty, za istotne nazwanie sytuacji. Był cudownym człowiekiem, bez dystansu, z umiejętnością trzeźwej oceny sytuacji. Umiał zbudować sobie uznanie, wskoczyć w problem muzyczny. Pisał muzykę ręcznie, a to się rzadko zdarzało. Gigant awangardy. Był artystą od spraw ważnych i istotnych. Teraz będziemy dopiero zdawać sobie sprawę, kto był wokół nas. Był osobą, która nas kształtowała i niestety, nie ma go już wokół nas – wspominał Jerzy Kornowicz, dyrektor Warszawskiej Jesieni, w rozmowie z TVN24.

- To jest moment, w który nikt nie wierzył, że kiedykolwiek nastąpi. Profesor był postacią, która ukształtowała dziesiątki lat w muzyce. To człowiek, który był wielkim erudytą. Był człowiekiem o niesamowitej wiedzy, głębi przemyśleń, pasji. Był geniuszem. Wszystko, co robił, robił w sposób niedoścignięty i niepojęty dla innych osób. Jego umysł był naprawdę genialny. Profesor miał też ogromne umiłowanie do młodzieży. Jestem porażona tym, jak teraz będzie wyglądał świat bez niego – wyznała w rozmowie w TVN24.