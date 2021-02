Krzysztof Rutkowski ma nowy, drogi samochód. "Stać mnie"

Krzysztof Rutkowski to bez wątpienia najsłynniejszy polski detektyw. Popularność zdobył głównie dzięki emitowanemu w TVN w latach 2001-2006 programowi "Detektyw", gdzie Rutkowski rozwiązywał przeróżne kryminalne zagadki. Jednak ostatnio częściej niż o pracy mówi się o jego życiu prywatnym. Rutkowski oświadczył się swojej partnerce Mai Plich na wizji, a na ślub zaprosił telewizyjne kamery .

Okazuje się, że popularność przekłada się też na majątek detektywa. Rutkowski właśnie kupił sobie nowe auto. To audi A8, za które zapłacił 620 tys. zł.

W rozmowie z "Super Expressem" skomentował krótko ten wydatek: - Stać mnie, to kupuję.

Model A8 to największa i flagowa limuzyna marki Audi. Należy do klasy samochodów luksusowych (segmentu F). Jego produkcja i sprzedaż rozpoczęła się w 1994 roku. Na rynku znajduje się już trzecia generacja tego modelu. Audi A8 zastąpiło wcześniejszy topowy model V8. Jako ciekawostkę warto podkreślić, że była to pierwsza ekskluzywna limuzyna w całości zbudowana z aluminium (w ramach technologii Audi Space Frame) na świecie.