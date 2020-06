Rutkowski chce unieważnić ślub. Ma ważny powód

Krzysztof Rutkowski zrobi wszystko, by wziąć z ukochaną Mają ślub kościelny. Nie jest to jednak takie proste, bowiem już raz przyrzekał innej kobiecie miłość i wierność w murach kościoła. - Doprowadzę sprawę do końca - zapewnia.

Krzysztof Rutkowski chce wziąć z żoną ślub kościelny (ONS.pl)