Krzysztof Rutkowski nie zawsze miał charakterystyczną fryzurę. Jak wyglądał przed laty? Będziecie zaskoczeni

Krzysztof Rutkowski, znany detektyw bez licencji, nie ukrywa swojego majątku. Wręcz przeciwnie, otwarcie przyznaje, że jest milionerem. - Nie można robić z siebie biedaka – to zdanie, które można usłyszeć od niego niemal na każdym kroku. Rutkowski nigdy nie krył, że prowadzona przez niego agencja detektywistyczna to dochodowy biznes. Jednak nie ograniczał się tylko do tego, często można go było zobaczyć również w roli celebryty zarabiającego na swojej popularności w show-biznesie.