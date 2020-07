Krzysztof Rutkowski oczyszczony z zarzutów. Były detektyw szkalowany za popieranie PiS?

Krzysztof Rutkowski nie raz miewał problemy z prawem. Na swoim koncie ma prawomocny wyrok pozbawienia wolności na rok z warunkowym zawieszeniem na okres 5 lat za bezprawne prowadzenie działalności detektywistycznej w latach 2004-2006. Prowadził swoją agencję bez wpisu do rejestru. 31 grudnia 2019 r. postawiono mu zarzut dotyczący fałszywego oskarżenia innej osoby o popełnienie przestępstwa .

- Jest to kłamstwo. Ktoś to zrobił celowo i złośliwie. Przed wyborami w trakcie rozmowy z niektórymi działaczami Koalicji Obywatelskiej usłyszałem, że poniosę konsekwencje tego, że zadeklarowałem głosowanie na Andrzeja Dudę. Myślę, że to pierwsza konsekwencja w postaci kłamliwej informacji - powiedział Krzysztof Rutkowski w rozmowie z portalem plejada.pl.