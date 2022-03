Krzysztof Rutkowski rusza na wojnę. Współpracuje z "najwyższymi władzami Ukrainy"

Krzysztof Rutkowski, jak tysiące zwykłych Polaków, jest chętny, by nieść pomoc naszym wschodnim sąsiadom. Nie ogranicza się jednak do zbierania pieniędzy, żywności czy leków, albo przyjmowania uchodźców pod swój dach. Detektyw-celebryta mówił wprost, że chce jechać na wojnę i czeka tylko na sygnał do działania.