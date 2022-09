Krzysztof Skiba nie odpuścił Andrzejowi Dudzie. "Kult cwaniactwa (...) w polityce"

"W sieci krąży zabawny filmik, jak to Andrzej Duda z niepewną miną wpisuje się do księgi kondolencyjnej Elżbiety II. Najpierw niczym maturzysta męczy się nad pustą stroną, potem, jakby szukając ratunku kartkuje księgę. Ostatecznie spod rękawa wyciąga ściągę i z niej przepisuje. Korzystanie ze ściąg ma w Polsce duże tradycje, a nawet lekkie przyzwolenie społeczne. Patrzcie oto cwaniak, mówiono na takiego, co podczas egzaminu pisemnego skorzystał ze ściągi i zdał. G...no wiedział, a mu się udało" - skomentował Skiba.