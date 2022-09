Skiba nie ma złudzeń. Budowa kanału zwróci się za 300 lat

"Krytycy nazywają go kanałem dla kajaków, bo ma głębokość 4,5 metra, co nie pozwala korzystać z niego ani okrętom wojennym, ani kontenerowcom" – napisał Skiba i dalej wyjaśnia: "Nawet, gdyby jakiś mniejszy statek handlowy przepłynął przez kanał, to do portu w Elblągu i tak nie dojedzie bo tor wodny o głębokości 4,5 metra kończy się na kilometr przed Elblągiem. Dalej jest już płycizna. Jak widać z ekonomicznego punktu widzenia także płycizna umysłowa".