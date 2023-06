Krzysztof Skiba podsumował Pawła Kukiza: "Kaczyński rozegrał go jak małego chłopca"

Skiba o Kukizie: Kaczyński rozegrał go jak chłopca

- Teraz już jest tylko politykiem. To jest smutne, bo był dobrym artystą i wokalistą. Tak prowadził własną partię, że doprowadził ją do stanu osobowego zero. Nie ma nikogo - stwierdził lider Big Cyc, dodając, że Kukiz został wykorzystany przez wytrawnego politycznego gracza, jakim okazał się prezes PiS.