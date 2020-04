Krzysztof Włodarczyk ma trzecie dziecko z trzecią kobietą. "Jestem zaangażowanym ojcem"

Krzysztof Włodarczyk pół roku temu został ojcem Marysi, która "każdego dnia zmienia go w lepszego człowieka". Z mamą dziewczynki planuje wspólną przyszłość i uważa, że dopiero niedawno odkrył, co jest mu najbardziej potrzebne do szczęścia.

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk z narzeczoną Karoliną (ONS.pl)