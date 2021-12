Krzysztof Zalewski: "Parę razy dostałem w ryj za to, że - cytuję - jestem pedałem"

"Sam lubię się fikuśnie, kolorowo ubrać i parę razy dostałem w ryj za to, że - cytuję - jestem pedałem" - wyznał Zalewski w rozmowie z Jarosławem Szubrychtem. Jak stwierdził wokalista, wielokrotnie był w sytuacji, w której sam czuł to zagrożenie na co dzień towarzyszące osobom nieheteronormatywnym w Polsce. M.in. dlatego wciąż nie może pogodzić się z faktem, jak trudno żyć mniejszościom seksualnym w naszym kraju.