Książę Andrzej lansuje się na pomaganiu? Nieudolnie!

Książę Andrzej jest oskarżony o przestępstwa na tle seksualnym wobec Virginii Giuffre , z którą miał się widywać w latach 1999-2002. Ofiara była wówczas nieletnia. Wszystko aranżował Jeffrey Epstein, ale książę twierdzi, że zupełnie nie pamięta spotkania, podczas którego miało dojść do zbliżenia z dziewczyną.

Przez ten kompromituący skandal książę Andrzej, syn królowej Elżbiety "został poproszony" w listopadzie 2019 roku, by nie pełnił oficjalnych obowiązków. Dla monrachii najlepiej by było, gdyby Andrzej w ogóle zniknął z pola widzenia mediów i opinii publicznej.

"To żałosne, by wykorzystywać pandemię, by tylko wkraść się ponownie w łaski".