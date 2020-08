Była wykorzystywana przez księcia Andrzeja. Ujawniła jego fetysze

Miała "obdarzyć księcia swoim ciałem", wykonywać erotyczne masaże i spełniać wszystkie jego zachcianki. Czy to jeździć z nim konno, czy to... dawać do lizania swoje stopy. Sąd odtajnił zeznania Virginii Giuffre sprzed kilku lat. Dotyczą syna królowej Elżbiety, księcia Andrzeja.

Virginia Roberts obciąża księcia Andrzeja. Pisze o jego fetyszu (Getty Images)