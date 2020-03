Książę Andrzej wpuścił modelkę do pałacu. Prawda wyszła na jaw po 20 latach

Książę Andrzej sprawcą kolejnego skandalu. Okazuje się, że kilka miesięcy przed wykorzystywaniem nastolatki syn królowej miał romans z pewną modelką. Zabrał ją na randkę do Pałacu Buckingham i pozwalał jej na wszystko.

Jak podaje "The Sun", Andrzej i młodsza od niego o 12 lat Caprice poznali się na imprezie. Książę zaprosił później nową znajomą do Pałacu Buckingham i złamał wszelkie standardy obowiązujące członków rodziny królewskiej. Co prawda oprowadzanie gości po Pałacu nie jest zabronione, ale o wszystkim muszą wiedzieć ludzie królowej.