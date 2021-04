Książę Filip i królowa Elżbieta: miłość stała jak monarchia

Od zawsze jednak było wiadomo, że jego największą miłością jest służba w marynarce. Kobiety? Jego biografowie zapewniają, że Filip nie żył w celibacie, ale nie był playboyem. Z resztą gdyby było inaczej, ojciec Elżbiety, król Jerzy, nigdy nie pozwoliłby na tę znajomość.O jego miłości do morza wiedziała sama Elżbieta, która roku 2011 na jego 90. urodziny uhonorowała go tytułem Lorda Wysokiego Admirała Marynarki.

Z Elżbietą II doczekali się czwórki dzieci

Jakim Filip był ojcem dla Karola, Anny, Andrzeja i Edwarda? Dla najstarszego, ale najwrażliwszego Karola był naprawdę surowy. Nie rozumiał, że chłopiec ma inną osobowość niż on. Wymagał, by Karol uprawiał sport, był liderem w szkole, wdawał się w bójki. Tymczasem Karol był zahukanym i wycofanym chłopakiem marzącym o akceptacji ojca. Filip wbrew sprzeciwowi Elżbiety posłał go do Cheam Preparatory School, którą sam ukończył.