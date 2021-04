Książę Filip widział przed śmiercią wywiad Harry'ego i Meghan. Miał swoje zdanie

W połowie lutego książę trafił do szpitala z powodu infekcji. W trakcie pobytu Filipa w klinice odbył się głośny wywiad Meghan i Harry'ego z Oprah Winfrey . To właśnie po tym wydarzeniu na jaw wyszło wiele szokujących informacji. Okazało się, że podobno ktoś z rodziny królewskiej pytał Harry'ego o kolor skóry ich wówczas nienarodzonego dziecka.

Filip uważał, że wywiad Meghan i Harry'ego za "szaleństwo"

- Nie zdziwiłem się, ponieważ dokładnie w taki sposób opisał mi odczucia po wywiadach telewizyjnych udzielonych w latach 90. przez księcia Karola i księżną Dianę - dodał Gyles Brandreth. - Filipowi nie przeszkadzało, że wywiad został wyemitowany, gdy był w szpitalu. To, co go martwiło, było to, że para była zajęta opowiadaniem o własnych problemach publicznie. "Udzielaj wywiadów za wszelką cenę, ale nie mów o sobie", mówił - podsumował biograf.