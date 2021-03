Książę Filip przeniesiony do innego szpitala. Nowe informacje o stanie zdrowia męża królowej Elżbiety

Książę Filip został zabrany do szpitala wieczorem 16 lutego. Od tamtej pory pozostaje pod stałą opieką lekarzy. Podjęto decyzję o przeniesieniu go do innej placówki. Co się dzieje?

