Książę Filip świętuje 99. urodziny. Kate i William złożyli mu życzenia

Książę Filip ma powody do prawdziwego świętowania. 10 czerwca obchodził 99. urodziny. Choć już kilka miesięcy temu wycofał się z pełnienia królewskich obowiązków i zniknął z kalendarza oficjalnych spotkań, wciąż może pochwalić się niesamowitą energią i kondycją. Dowodem na to jest choćby najnowsze zdjęcie, do którego zapozował wraz z małżonką królową Elżbietą II na tle zamku Windsor. Patrząc na fotkę, aż trudno uwierzyć, że w przyszłym roku książę będzie celebrował 100. urodziny!