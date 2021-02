Książę Filip wciąż w szpitalu. "Królowa zachowuje spokój"

Książę Filip do tej pory spędził dwie noce w prywatnym szpitalu Króla Edwarda VII w Londynie. Do tej pory jednak nie ujawniono, co było dokładnym powodem, dla którego małżonek królowej Elżbiety II musiał trafić w ręce lekarzy. Potwierdzono jedynie, że hospitalizacja nie jest związana z zakażeniem koronawirusem. Pewnym jest też, że 99-letni książę pozostanie w placówce przez kilka dni na obserwacji. Będzie musiał odpocząć pod czujną opieką specjalistów.