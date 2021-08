Książę George otrzymuje nietypowe prezenty. Zabawki są inspirowane Dianą

Matka chrzestna chłopca, Julia Samuel, wyznała w jednym z podcastów, że co roku wręcza synowi Williama i Kate nietypowe zabawki. - Robię George'owi to, co Diana nam zrobiła, czyli daje "niemożliwe" zabawki, które są naprawdę głośne i wymagają dużo pracy - powiedziała w ubiegłym roku. Okazuje się, że również sam William pomaga synowi w ich składaniu. - William musi spędzać całe dnie na ich składaniu. A potem składają całą maszynerię razem, a ona wydaje okropne odgłosy stukania, migają światła i tak dalej - dodała Samuel.