Książę George zadaje kłopotliwe pytania. William i Kate nie wiedzą, co odpowiedzieć

"George jest już podekscytowany świętami i pyta rodziców, czy Archie wkrótce wróci do domu. Oczywiście, William i Kate mają trudności z odpowiedzią, biorąc pod uwagę to, jak się sprawy mają, jest to mało prawdopodobne. Ale George zapytał, czy mógłby narysować kilka obrazków i napisać kartkę zapraszającą Archiego na Boże Narodzenie, a kim oni by byli, żeby go powstrzymać? Jeśli już, to może to pomóc stopić lody między Sussexami a Cambridge’ami" - zdradziło źródło jednego z tabloidów.