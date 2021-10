Książę George uczy się, jak zostać królem. Osobiście szkoli go prababcia

Królowa podobno podchodzi do prawnuka z czułością i wyrozumiałością, ale konsekwentnie zaznajamia go z tym, co czeka go w przyszłości. - George jest bardzo kochany przez królową, którą nazywa Gan-Gan. Monarchini nie może być bardziej zadowolona z George’a, ponieważ przygotowuje go do bycia najlepszym pracującym członkiem rodziny królewskiej i zaczęła uczyć go, czego się od niego oczekuje – dodaje informator.